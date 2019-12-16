В Самаре через канализационный колодец проходят и стоки, и самовольная водопроводная труба
16 декабря 2019 11:54
67
Во время очередного рейда в частном секторе Железнодорожного района сотрудники «РКС-Самара» обнаружили канализационный колодец, который заставил их удивиться и даже ужаснуться. Внутри колодца, по которому бегут стоки, проложена водопроводная труба!
В нарушение всех норм и правил два потока, которые должны быть разведены, объединились на улице Рубероидной. Вряд ли человек, незаконно проложивший водопроводную трубу д-50, подозревал о рисках, которым он подвергал не только себя, но и тысячи других самарцев. А риски эти огромны! Попадание малейшего количества стоков в питьевую воду чревато опасными и зачастую необратимыми последствиями для людей, которые пользуются этой водой.
На этой неделе незаконное подключение будет ликвидировано. Все сведения «РКС-Самара» направят в прокуратуру и Роспотребнадзор для проведения проверки. Специалисты проведут дополнительные мероприятия для выявления тех домовладельцев, в чьих интересах была произведена указанная незаконная врезка, кто благодаря этому получил воду в дом без каких-либо разрешений.
Всех жителей частного сектора Самары призывают убедиться в том, что их водопровод и канализация проведены законно и в соответствии с нормами.
Добавить комментарий
Комментарии
Благоустройство региона
16 декабря 2019 09:42
Если собственники не согласятся с предложением властей, их будут выселять через суд. Благоустройство региона
124
13 декабря 2019 12:29
Всего на главной елке 20 тысяч шаров. Благоустройство региона
280
13 декабря 2019 11:54
Там 4 месяца нет света. Благоустройство региона
297
Капитальный ремонт в Самаре
25 ноября 2019 20:01
Зеркало в ванной комнате является незаменимым элементом. Помимо своей основной функции, оно выполняет декоративную роль, украшая интерьер. Капитальный ремонт в Самаре
375
1 октября 2019 19:02Grohe для кухни (5)
Кухня – помещение, при оформлении и обустройстве которого должна быть учтена каждая деталь. Капитальный ремонт в Самаре
1834
25 сентября 2019 10:50
Уборка собственной квартиры – процесс скучный, но обязательный. Конечно, если для Вас важно, чтобы в Вашем доме было чисто и красиво. Капитальный ремонт в Самаре
656
Всё в Дом
9 декабря 2019 19:19Кухни VivaKitchen – итальянское качество по лояльным ценам
Когда стоит зада грамотного выбора мебели для кухни, то марка VivatKitchen – безупречный вариант. Всё в Дом
72
21 ноября 2019 09:34Матрасы в Москве
Так сложилось, что современный человек проводит много времени за сидением за компьютером. Такой малоподвижный образ жизни приводит к нарушению осанки и... Всё в Дом
395
8 ноября 2019 03:45Различные модели сушилок для рук даже для самого необычного интерьера
Если вам нужна сушка для рук тогда вам точно сюда. Компания «НОФЕР РУС» занимается продажей как электрических, так и автоматических сушилок. Всё в Дом
530
ЖКХ
16 декабря 2019 11:54
На этой неделе незаконное подключение будет ликвидировано. ЖКХ
63
13 декабря 2019 17:34
В связи с производством работ по подключению к центральной сети водоснабжения. ЖКХ
417
13 декабря 2019 12:56
Необходимо оградить детей от игр вблизи наземных теплотрасс и люков тепловых камер. ЖКХ
334
Экология
12 декабря 2019 14:03
Научное значение Рачейского бора велико, и основная часть его лесов должна тщательно охраняться. Экология
415
11 декабря 2019 13:34
Присоединиться к флешмобу может любой желающий. Экология
331
10 декабря 2019 09:02
Такое заключение сделали эксперты Международного союза охраны природы. Экология
232
Видео
13 декабря 2019 12:56
Необходимо оградить детей от игр вблизи наземных теплотрасс и люков тепловых камер. ЖКХ
334
5 декабря 2019 12:16
Каждый военнослужащий перед процедурой забора крови и ее компонентов прошел обязательное лабораторное обследование. Здравоохранение
326
2 декабря 2019 13:10
Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом: как защитить себя. Здравоохранение
780
14 ноября 2019 09:30
13 ноября в Уфе состоялся ответный матч 1/8 финала Кубка России. Спорт в регионе
656
13 ноября 2019 12:47
Гостей и жителей города и области ждет насыщенная и разнообразная программа. Культура
588
7 ноября 2019 12:21
Перед его началом состоялось возложение цветов. Социум
920
Фоторепортажи
11 декабря 2019 12:06
Красочные декорации уже почти готовы. Культура
316
4 декабря 2019 13:56
Он впервые реализован в пассажирском поезде дальнего следования. Транспорт
585
25 ноября 2019 15:28
Красочное мероприятие состоялось уже в 11 раз. Культура
633
4 ноября 2019 18:18
Гостей ожидали экологические материалы, конкурсы, мастер-классы. Экология
871
5 октября 2019 17:04
Для горожан подготовлена развлекательная программа и дегустация блюд. Социум
2065
14 сентября 2019 20:13
Праздник прошел в Струковском саду. Культура
2567
Мероприятия