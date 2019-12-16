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Новости /  Благоустройство /  ЖКХ  

В Самаре через канализационный колодец проходят и стоки, и самовольная водопроводная труба

16 декабря 2019 11:54
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В Самаре через канализационный колодец проходят и стоки, и самовольная водопроводная труба
На этой неделе незаконное подключение будет ликвидировано.

Во время очередного рейда в частном секторе Железнодорожного района сотрудники «РКС-Самара» обнаружили канализационный колодец, который заставил их удивиться и даже ужаснуться. Внутри колодца, по которому бегут стоки, проложена водопроводная труба!

В нарушение всех норм и правил два потока, которые должны быть разведены, объединились на улице Рубероидной. Вряд ли человек, незаконно проложивший водопроводную трубу д-50, подозревал о рисках, которым он подвергал не только себя, но и тысячи других самарцев. А риски эти огромны! Попадание малейшего количества стоков в питьевую воду чревато опасными и зачастую необратимыми последствиями для людей, которые пользуются этой водой.

На этой неделе незаконное подключение будет ликвидировано. Все сведения «РКС-Самара» направят в прокуратуру и Роспотребнадзор для проведения проверки. Специалисты проведут дополнительные мероприятия для выявления тех домовладельцев, в чьих интересах была произведена указанная незаконная врезка, кто благодаря этому получил воду в дом без каких-либо разрешений.
Всех жителей частного сектора Самары призывают убедиться в том, что их водопровод и канализация проведены законно и в соответствии с нормами.
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Комментарии


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