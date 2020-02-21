У клиентов «ЭнергосбыТ Плюс» осталось три дня для передачи показаний приборов учета горячей воды
21 февраля 2020 11:29
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Самарский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс» напоминает клиентам о необходимости регулярно сообщать показания приборов учета горячего водоснабжения, поскольку от своевременно предоставленных данных напрямую зависит размер и точность начислений в платежных документах.
Передать сведения о потребленных ресурсах жители могут несколькими способами:
- на бумажном носителе в почтовые ящики, список адресов которых указан на обратной стороне квитанции;
- в офисах обслуживания клиентов АО «ЭнергосбыТ Плюс»;
- через личный кабинет.
Специалисты «ЭнергосбыТ Плюс» ждут данную информацию от клиентов компании до 25 числа каждого месяца.
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