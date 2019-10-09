Шесть КамАЗов с грязными салфетками вывезли специалисты «РКС-Самара» из участка канализации

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Уж сколько раз твердили миру: не смывайте мусор в унитаз! Бытовой мусор не предназначен для спуска в городскую систему канализации. Тем не менее, с каждым годом объем нерастворимых предметов в стоках только увеличивается.Специалисты «РКС-Самара» на городских очистных канализационных сооружениях (ГОКС) начали профилактический осмотр одного из аэротенков, который не так давно запустили в работу после реконструкции - и ужаснулись. Все оборудование было наглухо забито... влажными салфетками. Огромная серая масса практически полностью перекрыла поступление воздуха, необходимого для жизнедеятельности микроорганизмов, которые производят биологическую очистку стоков. Сейчас работа этого аэротенка остановлена на неопределенное время, которое требуется на его очистку.Неразлагающиеся салфетки за время пребывания в канализации сбиваются в плотную волокнистую массу и в аэротенках обволакивают все элементы, находящиеся внутри стоков. Часть конструкции состоит из хрупких деталей, очистить их можно только вручную, аккуратно растягивая и разрезая скопившуюся массу. Специалисты уже вытащили и вывезли шесть грузовых машин с мусором. Параллельно работники ГОКС очищают отстойник - огромный резервуар диаметром 54 метра. Пока сложно сказать, как долго продолжатся эти работы.Кроме засорения оборудования в отстойниках и аэротенках, последнее время наблюдается увеличение выхода из строя насосного оборудования. Иногда за 12-часовую смену специалистам приходится 6 -7 раз останавливать работу, разбирать и чистить насосы от мусора.Сложившаяся ситуация снижает качество очистки стоков, заставляет коллектив работать в чрезвычайных условиях: чаще проводить контроль, вносить изменения в технологический процесс, прилагать усилия для сохранения колоний микроорганизмов…. Но самое обидное, что все это происходит с оборудованием, которое практически полностью было заменено «РКС-Самара» за последние несколько лет. На реконструкцию ГОКС в общей сложности было уже затрачено около миллиарда рублей. Теперь все это подвергается совсем необязательному испытанию мусором.В дальнейшем, в рамках реконструкции ГОКС, планируется установить механические решетки, которые будут задерживать около 90% опасного мусора. Но какие бы меры не принимались на очистных сооружениях, их будет недостаточно, пока жители города будут безрассудно пользоваться канализацией.Категорически запрещено смывать:- влажные (нерастворимые) салфетки- средства гигиены (зубочистки,ушные палочки, прокладки, тампоны, подгузники) и контрацепции (презервативы)- продукты и очистки, скорлупу, шелуху, косточки, чайную заварку- наполнители для кошачьих лотков, любой гранулят- строительный мусор- тряпки, ветошь, бумагуВсе это приводит не только к засорам на сетях, изливам из колодцев, разрушению труб, но и выводит из строя самые главные очистные сооружения города.