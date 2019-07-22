В районе пересечения ул. Промышленности и Структурной в Самаре в канализации нашли мазут

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В воскресенье, 21 июля в районе пересечения ул. Промышленности и Структурной был зафиксирован засор канализации и значительный излив на поверхность сточных вод, состоящих из нефтепродуктов. В 16.50 цех эксплуатации канализации получил сообщение о засоре, в 19.15 засор был устранен. Попадание стоков в реку Самара удалось предотвратить. До 21.25 совместно с городскими службами благоустройства и МЧС проводилась обработка мест загрязнения песком.Такие ситуации наблюдаются, когда происходит несанкционированный слив стоков с промышленных предприятий в колодцы городской хозфекальной канализации. Каждое предприятие, на котором имеется оборот технических масел и нефтепродуктов (бензина, например) должны проводить специальную очистку стоков или иметь договор на их утилизацию. Стремясь сэкономить, руководители таких производств, зачастую нарушают все действующие экологические нормы и правила и просто пользуются услугами частных откачивающих машин. Те в свою очередь, опять же в погоне за прибылью, принимают эти опасные стоки и сливают их куда угодно: в канализационные, а иногда и водопроводные колодцы, овраги, притоки рек, и т.д. Это приводит к самым печальным последствиям. (Еще свежа история с погибшим лебедем и пострадавшим бобром, которые попали в пятно мазута на Волге).Нефтепродукты наносят огромный ущерб всей системе водоотведения города: выходит из строя оборудование канализационных насосных станций, происходят засоры на сетях и изливы на поверхность. Но самое печальное, что попадая на городские очистные сооружения, нефтепродукты убивают микроорганизмы, которые производят биологическую очистку сточных вод. Восполнить колонии этих микроорганизмов очень трудно, а некоторые виды – просто невозможно. Городская система водоотведения КАТЕГОРИЧЕСКИ не предназначена для приема производственных стоков. Все производственные стоки должны проходить предварительную очистку на локальных очистных сооружениях. Существуют определенные нормативы загрязнения сточных вод, за превышение которых предприятия платят серьезные штрафы.В минувшие выходные жители города в очередной раз столкнулись с ситуацией беспрецедентного наплевательского отношения к природе, человеку, городу в угоду частным меркантильным интересам. Сейчас «РКС-Самара» готовят заявления во все правоохранительные, природоохранные и административные органы с требованием принять все возможные и активные действия для выявления нарушителей и предотвращения повторения подобных ситуаций.