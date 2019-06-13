В России предложили вновь поднять тарифы на мусор
13 июня 2019 09:24
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В России могут вновь вырасти тарифы на мусор. В них предлагается включить траты на рекультивацию — восстановление земли на отработанных свалках. С такой идеей выступили участники рабочей группы, занимающейся подготовкой доклада Госсовета по экологии президенту. В проект документа, с которым ознакомились «Известия», инициатива уже внесена. В случае ее одобрения повышение тарифов может составить порядка 5%. Опрошенные «Известиями» эксперты считают, что увеличение платежей может вызвать социальную напряженность, но заниматься рекультивацией необходимо — в противном случае страну ждет мусорный коллапс.
Предложение сформировать внутри тарифа на мусор «резерв» для обеспечения рекультивации отработанных объектов содержится в проекте доклада Госсовета «О повышении качества окружающей среды в субъектах РФ». В рабочую группу по подготовке этого документа входят представители регионов, Минприроды, Минстроя, Роспотребнадзора и экспертного сообщества.
Чтобы получить возможность увеличить плату за мусор, потребуется внести поправки в «Основы ценообразования в области обращения с твердыми коммунальными отходами», утвержденные постановлением правительства. Сейчас документ не подразумевает включения в тариф трат на рекультивацию, но учитывает налоги, проценты по кредитам, производственные и ремонтные расходы, аренду и лизинг, зарплату персонала, а также нормативную прибыль.
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С предложением скорректировать систему выступил возглавляющий рабочую группу по подготовке доклада губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. В первую очередь суть идеи в том, чтобы законодательно закрепить обязательства по рекультивации, исключив превращение отработанного мусорного полигона в объект, отравляющий окружающую среду, пояснили «Известиям» в пресс-службе губернатора.
— Комплексной мерой может быть создание специального фонда (либо отдельного счета), где с начала работы полигона будут аккумулироваться необходимые для рекультивации средства, включенные в тариф, — сообщили в аппарате губернатора.
Обязательство оператора ТКО по рекультивации полигона может быть закреплено, например, в концессионном соглашении. Что касается повышения тарифа для граждан, то «экономику идеи еще не просчитывали» — в каждом регионе она будет своя, заявили в пресс-службе главы Нижегородской области. Частично эти затраты должны субсидироваться государством, подчеркнули там.
Даже при европейском стандарте стоимости рекультивации — порядка $20 за квадратный метр — удорожание тарифа вряд ли превысит 5%, заверил «Известия» директор Института экологии НИУ ВШЭ Борис Моргунов, участвующий в подготовке доклада Госсовета.
— Формирование некоего резерва внутри тарифа для рекультивации отработанных объектов — более чем очевидная необходимость. При вполне посильном увеличении тарифа можно решить вопрос восстановления земель, но только при интеграции жесткой системы учета и контроля. Чтобы не вышло так, что свалки продолжили гнить и выделять ядовитый газ, а с населения при этом собирались деньги, которые, как известно, не пахнут, — уверен специалист.
Россияне уже столкнулись с повышением тарифов на мусор в начале этого года. Оно было связано с переходом на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами. Как писали «Известия», до реформы россияне платили за вывоз мусора по 70–80 рублей в месяц с квартиры. С 1 января, по данным ассоциации операторов отрасли обращения с отходами «Чистая страна», средние расходы увеличились до 100–150 рублей, а общая сумма в квитанции на 1–2%.
Тарифы везде разные, поскольку их устанавливают региональные власти. Уже установленная плата за мусор в большинстве регионов завышена и ее новый рост может вызвать всплеск недовольства граждан, полагает юрист НЮС «Амулекс» Василий Ярошенко.
— Тарифы устанавливаются в отношении 1 куб. м отходов, — пояснил он «Известиям». — Норматив накопления ТКО, по которому высчитывается сумма в квитанции, определяют местные власти. Они весьма заинтересованы в завышении тарифов — это и наполнение бюджетов, и доход регионального оператора в сфере ТКО. В большинстве субъектов за норматив берется нечто «среднеарифметическое», что вызывает вполне обоснованное недовольство граждан — люди вынуждены платить за отходы, которых по факту не образуется.
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Эксперт также отметил, что уже существует судебная практика, когда граждане добивались изменения территориальных схем по обращению с ТКО и уменьшения тарифов.
В Минстрое, Минприроды и ФАС оперативно не ответили на просьбу «Известий» предоставить позицию ведомства относительно повышения тарифов на мусор.
Точных данных о том, сколько свалок в России необходимо рекультивировать, нет. Проект «Чистая страна» подразумевает восстановление земли на 200 объектах к 2024 году.
В ряде федеральных округов мусорные полигоны уже заполнены, и если проблему не решать, она может перерасти в коллапс, заявлял в начале июня первый замгенпрокурора Александр Буксман. По его данным, как минимум в 10 регионах Центральной России на начало года использовались полигоны, заполненные на 90% от проектной мощности.
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