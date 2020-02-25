В 2020 году «РКС-Самара» планирует завершить замену всех старых машин-автобудок

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В 2019 году «РКС-Самара» закупили 12 новых передвижных мастерских для перевозки бригад аварийно-восстановительных работ стоимостью 26,3 млн. рублей.В новых машинах удобно установлен стеллаж для транспортировки и хранения необходимого оборудования, инструментов, ограждений и знаков. Грузовой и пассажирский отсеки оборудованы независимыми отопителями. Здесь же можно установить микроволновую печь и электрочайник, хранить скоропортящиеся продукты в термоконтейнере.Для слесарей, которые ремонтируют водопроводные и канализационные сети, новые машины становятся своеобразным «домом на колесах». Теперь у рабочих нет необходимости в обеденное время уезжать на базу или искать столовую вблизи места работ, обед можно организовать в комфортных условиях в машине.В 2020 году планируется завершить замену старых автобудок. Будет закуплено ещё 43 передвижных мастерских, чтобы все аварийные бригады были обеспечены комфортными средствами передвижения. Всего в это будет вложено 94,7 млн. рублей из собственных средств компании, полученных благодаря совершенствованию финансовых процессов.