Студенты, получавшие именные стипендии «Российских коммунальных систем», пришли на работу в «РКС-Самара»

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В 2018 году «Российские коммунальные системы» ввели именные стипендии для студентов профильных вузов в Самаре, Перми, Кирове, Благовещенске, Петрозаводске и других городах своего присутствия. Для получения стипендии РКС необходимо не только отлично учиться, но и пройти производственную практику на предприятиях, зарекомендовать себя.Такие условия позволяют наблюдать за будущими специалистами на протяжении длительного времени, оценить способность не только к обучению, но и к практической работе, понять, чем выпускники будут полезны предприятию, какую работу можно поручить на постоянной основе, в каких направлениях ждать от них наибольших успехов.Двое лучших студентов кафедры водоснабжения и водоотведения академии строительства и архитектуры Самарского государственного технического университета, бывшие стипендиатами РКС, с начала апреля приняты на инженерные должности в «РКС-Самара» в управление главного технолога и в производственно-техническое управление. Четверо других стипендиатов из СамГТУ, а также стипендиаты из самарского энергетического колледжа зачислены в кадровый резерв предприятия.