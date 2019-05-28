Сотрудники «РКС-Самара», которые участвуют в конкурсе профессионального мастерства «ДОКА-2019», отправились на Дальний Восток.

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Конкурс профессионального мастерства среди коммунальных профессий «ДОКА-2019» проводится каждый год в одном из городов присутствия «Российских коммунальных систем». Самара принимала «ДОКУ» в 2015 году, а в 2019 все участники едут в Благовещенск, в гости к «Амурским коммунальным системам».Главный управляющий директор «РКС-Самара» перед поездкой собрал сотрудников, которые выиграли региональный этап конкурса и будут представлять наш город на российском уровне. Владимир Бирюков пожелал всем членам делегации удачи и хорошей поездки: «В таких конкурсах, действительно, главное – участие. Я уверен, что вы покажете достойные результаты».Самару на федеральном этапе конкурса представляют:1. Шамилов Хайбулла Гилманович, машинист экскаватора2. Сазонова Анастасия Николаевна, лаборант химического анализа.3. Шошин Александр Александрович, слесарь аварийно-восстановительных работ4. Басманов Александр Вячеславович, электрогазосварщик5. Лудищев Владимир Юрьевич, электромонтёр.