"Канализационный ликбез" для самарцев проводит РКС-Самара

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В последнее время участились обращения жителей с жалобами на запах канализации, идущий из подвала многоквартирного дома (МКД). «Правила содержания общего имущества в МКД», утверждённые Постановлением Правительства Российской Федерации 13.08.2006 № 491, разъясняют, что внутридомовая инженерная система водоотведения (канализационные выпуски, фасонные части, стояки, заглушки и т.д.) находится в ведении управляющей организации, обслуживающей данный многоквартирный дом.Любые неполадки и аварийные ситуации в системе городского водоотведения, которую обслуживают «РКС-Самара», физически не могут являться причиной затопления подвалов МКД. Канализация прокладывается таким образом, что в случае проблем на уличных сетях, стоки из домов всё равно выходят, происходит излив из канализационных колодцев. Если же внутридомовое оборудование работает неправильно, то домовые стоки не выходят в уличную сеть, а заливают подвалы.Засоры уличной канализации, колодцы «на подпоре» не влияют на работу внутридомовой канализации, если она содержится в надлежащем состоянии. Затопление подвальных помещений МКД стоками происходит исключительно из-за недосмотра или ненадлежащего содержания внутридомовых сетей, за которые ответственны управляющие организации.А для того, чтобы не случались засоры в уличной канализации, нельзя спускать в раковину и унитаз любые нерастворимые и биологически не разлагаемые предметы и вещества. На выпуске из дома мусор скапливается, происходит засор, рано или поздно канализация перестаёт работать.Всего в Самаре 1260 километров сетей централизованного водоотведения. За пять месяцев 2019 года сотрудники цеха водоотведения «РКС-Самара» промыли более 100 километров городских канализационных труб (101 520 погонных метров), отремонтировали 240 канализационных колодцев и заменили 199 чугунных люков.Категорически нельзя смывать в унитаз и раковину:Влажные салфетки и средства личной гигиены.Жир, оставшийся от приготовления пищи.Пищевые продукты и их отходы: очистки овощей, семечки и косточки ягод и фруктов, чайная заварка и т.д.Средства контрацепции.Подгузники.Тряпки (даже самые маленькие).Бумагу.Строительный мусор.Гранулы для кошачьих лотков.