Из-за снегопада в Самаре увеличено количество спецтехники для расчистки улиц

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Для ликвидации последствий прошедшего накануне снегопада в Самаре было увеличено количество спецтехники для расчистки улично-дорожной сети. Напомним, по зимнему регламенту содержать улицы начали в ночь на 31 октября. В минувшие сутки работа продолжилась. Всего в 2 смены было задействовано 346 дорожных рабочих для ручной уборки территорий и 222 спецмашины, в том числе 27 погрузчиков, 55 тракторов МТЗ-80, 23 самосвала, 45 многофункциональных дорожных комбайнов, 7 бобкатов, 6 мультикаров, 14 машин для работы на посадочных площадках остановок, а также для подбора мусора и очистки урн, автогрейдеры и др. сезонная техника. Таким образом, МП "Благоустройство" вывело больше тракторов, дорожных комбинированных машин, погрузчиков и мультикаров.В соответствии с погодными условиями нарастили и количество вносимых противогололедных материалов. За сутки израсходовали около 300 тонн реагентов: свыше 200 тонн "Бионорда" и 99 тонн песчано-соляной смеси. Это в 14,4 раза больше по сравнению с предыдущими двумя сменами, когда пошел первый снег. Отметим, что это необходимая мера, в том числе для нормализации движения общественного транспорта. Особенно на участках со сложным рельефом (со спусками и подъемами).Параллельно рабочие собрали 118 кубометров бытового мусора и других посторонних предметов, особое внимание обращая на то, чтобы не допустить замусоривания дождеприемных колодцев, куда стекают талые воды. Там, где мехнизированной очистки недостаточно, дорожники дочищают участок вручную: например, прилотковую часть дорог, парковочные пространства, тротуары, остановки.В ближайшие выходные и праздничный день согласно прогнозу синоптиков ухудшения погодных условий не ожидается. Однако до начала следующей рабочей недели в ночное время возможна минусовая температура воздуха (от -1О С до -6О С). Поэтому противогололедную обработку, как и сезонные работы по очистке улиц, продолжат. В парке муниципального предприятия, отвечающего за содержание проезжей части, тротуаров, остановок, лестничных маршей вдоль дорог, соответствующая техника готовится заранее. В том числе загружается материалами, сообщает горадминистрация.