Благодаря акции «В Новый год – без долгов!» клиенты «ЭнергосбыТ Плюс» списали пени на 1,3 млн рублей
10 января 2020 13:39
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Самарский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс» подвел промежуточные итоги акции «В Новый год – без долгов!», которая проходила с 15 ноября по 31 декабря 2019 года. Традиционная акция проводилась для клиентов энергокомпании в четвертый раз, и общее число ее участников в 2019 году составило порядка 60 тысяч человек.
Для участия в акции любому клиенту энергокомпании достаточно было до 31 декабря 2019 года погасить имеющуюся задолженность, а также в полном объеме оплатить ноябрьское начисление за тепло и внести предоплату за декабрь (вместе с ноябрьским счетом-извещением).
«Приятным бонусом для клиентов компании стало списание пени для всех участников акции «В Новый год – без долгов!» Это позволило тем клиентам, которые испытывали временные трудности и не смогли своевременно оплатить теплоэнергию, погасить свою задолженность без переплат. Общая сумма списанных компанией пени составила 1,3 млн рублей», - отметил директор по продажам Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Юрий Рябов.
Победители акции станут известны в феврале 2020 года. Информацию об этом можно будет узнать на официальном сайте компании samara.esplus.ru. Также она будет продублирована на квитанциях клиентов-победителей и в личном кабинете.
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