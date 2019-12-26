Безопасность тепловых сетей Самары обсудили в преддверии новогодних праздников

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В среду, 25 декабря в пресс-центре издательского дома «Комсомольская правда» обсудили тему состояния и безопасности коммунальных сетей Самары.В пресс-конференции приняли участие представители министерства энергетики и ЖКХ Самарской области, теплоснабжающей организации ПАО «Т Плюс», Общественной палаты Самарской области и региональной прокуратуры.Повреждение тепловых сетей в осенне-зимний период вызывает недовольство граждан, связанное с ухудшение качества их жизни. Содержание соответствующей инженерной инфраструктуры осуществляется за счет принятых тарифных решений на услуги по теплоснабжению, напомнил руководитель управления энергетики министерства энергетики и ЖКХ Самарской области Вадим Маслов: «Все должны четко понимать, что данные услуги – регулируемый вид деятельности. Затраты на содержание инженерной инфраструктуры регулируются государством. Есть недофинансирование отрасли. Одним из факторов, влияющих на данную ситуацию, является ограничение со стороны Правительства Российской Федерации – это индекс роста платы граждан, который вводится, чтобы поддерживать социальную стабильность в регионах. Основной оператор по теплоснабжению в Самарской области – это ПАО «Т Плюс». На уровне Приволжского федерального округа компания ПАО «Т Плюс» присутствует в 4-х регионах, в Самарской области - самый низкий тариф на услуги теплоснабжения. К зиме мы подготовились. Компания ПАО «Т Плюс» заранее выполнила мероприятия, которые обеспечивают резервирование потенциально аварийных участков, и в случае, если этот участок выходит из строя, можно будет потребителей запитать по резервным схемам. В рамках тех объёмов финансирования, которые имелись у регулируемой организации, выполнены все запланированные мероприятия».В предстоящие праздничные дни теплоэнергетики региона будут работать в усиленном режиме, рассказал участникам пресс-конференции руководитель управления оперативного мониторинга министерства энергетики и ЖКХ Самарской области Богдан Корчуганов: «В целях контроля за работой предприятий и организаций энергетического комплекса в новогодние праздники в министерстве энергетики и ЖКХ Самарской области, а также в ресурсоснабжающих организациях, в органах власти всех муниципальных образований области составлены графики круглосуточного дежурства ответственных лиц».Аналогичное дежурство призвал организовать председатель комиссии по местному самоуправлению, строительству и ЖКХ Общественной палаты Самарской области Виктор Часовских руководителей управляющих компаний региона. Поводом для обращения послужил неприятный опыт. «Я столкнулся с такой ситуацией, когда обратились жители, надо было что-то решить, и я не мог дозвониться до них - ни до одного руководителя! Есть аварийно-диспетчерская служба, есть телефон, начинаешь звонить – никто не отвечает. Пользуясь случаем, хотел бы, чтобы через СМИ довели эту информацию до руководителей всех управляющих компаний - что аварийно-диспетчерские службы должны работать в усиленном режиме! Они должны отвечать на все звонки. Ситуации всякие могут быть», - резюмировал Виктор Часовских.Важной темой встречи стала проблема незаконных объектов, расположенных в охранных зонах тепловых сетей. Согласно норм эксплуатации тепловых сетей ведение любой хозяйственной деятельности в пределах охранных зон коммуникаций запрещено. Нарушение этого правила может привести к задержке времени проведения ремонтных работ, а также угрожать жизни и здоровью граждан. Для оперативного устранения дефекта потребуется снос данных объектов, сообщает пресс-служба облправительства.По итогам регулярных обходов представителей филиала «Самарский» ПАО «Т Плюс» выявлено более 1300 объектов, которые установлены в пределах «красных линий». «Основная часть – это небольшие блочные магазины, автостоянки, парковки, гаражи. В Тольятти в охранной зоне оказались, в том числе, конструкции автозаправки на улице Автозаводской. В Самаре есть адреса, где в пределах охранных зон размещены детские и спортивные площадки. О нарушениях мы информируем собственников и органы местного самоуправления. Охранные зоны нормативными документами для наших сетей установлены от 2 до 9 метров. Зависит это от диаметра трубопровода. И капитальное строительство, и какие-то временные конструкции в этих зонах недопустимы», - прокомментировал результаты проведенных обследований заместитель главного инженера филиала «Самарский» ПАО «Т Плюс» Игорь Кушель.Теплоэнергетики также напомнили жителям региона об элементарных правилах безопасности, которые необходимо соблюдать вблизи тепловых сетей и тепловых камер. «В случае возникновения технологических сбоев тепловые камеры могут представлять опасность для здоровья и жизни горожан, и особенно детей, которые по незнанию могут игнорировать простые правила безопасности. Необходимо оградить детей от игр вблизи наземных теплотрасс и люков тепловых камер. Если вы увидели парение или выход горячей воды из-под асфальта или земли, в первую очередь отойдите от места повреждения на безопасное расстояние и расскажите об опасности другим гражданам, находящимся поблизости от места повреждения», - предупредила руководитель группы охраны труда управления технической инспекции филиала «Самарский» ПАО «Т Плюс» Елена Куликова.О повреждениях тепловых сетей граждан призвали сообщать в диспетчерские службы по телефонам:- в Тольятти – (8482) 719-252 и 283-322;- в Новокуйбышевске – (84635) 6-27-60;- в Самаре – (846) 279-65-00 или через сайт http://teplo.energy