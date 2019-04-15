Поливной сезон в Самаре начинается 1 мая и заканчивается 31 августа

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Всем самарцам, кто пользуются летним водопроводом, необходимо получить в «Самарских коммунальных системах» («РКС-Самара») разрешение на пользование им. Обращаем внимание, что для выдачи разрешения у абонента не должно быть долгов за водоснабжение и водоотведение!Для оформления необходимо прийти по адресу: г. Самара, ул. Луначарского, 56, каб. 20. При себе нужно иметь следующий пакет документов:Копия паспорта.Разрешение на полив за предыдущий год (оригинал).Для дачных товариществ дополнительно необходимо предоставить список пользователей СДТ и копию схемы подключения.При необходимости подключиться к летней воде раньше 1 мая, можно там же, на Луначарского, написать заявление от личного домохозяйства или владельцев участков «дачного куста». Приём жителей по вопросам подключения к временному водопроводу ведётся с 22 апреля по 31 августа 2019 года ежедневно (кроме выходных) с 9.00 до 16.00. Телефоны для справок: 207-29-38, 207-28-23, 334-75-02, 336-24-14.Обращаем внимание, что контролёры «РКС-Самара» в течение всего поливного сезона будут проверять законность подключения к временному водопроводу. Самовольные пользователи будут отключены.