Мутко анонсировал программу льготной ипотеки на частные дома для молодежи

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Госкомпания «Дом. РФ» планирует запустить программу субсидированной ипотеки под 6,5% на покупку индивидуальных жилых домов на первичном рынке. Но воспользоваться ей смогут пока только молодые заемщики с детьми.

Госкомпания «Дом. РФ» (носит статус единого института развития в жилищной сфере) выделит 300 млн руб. на пилот программы льготной ипотеки на покупку индивидуальных жилых домов, рассказал РБК гендиректор «Дом. РФ» Виталий Мутко. Такое решение было принято правлением госкомпании на прошлой неделе. Деньги на программу выделят из прибыли компании, а кредиты будет выдавать банк «Дом. РФ».



По словам Мутко, пилотный проект субсидированной ипотеки в сегменте индивидуального жилищного строительства (ИЖС) может быть запущен в декабре. Планируется, что он продлится до 1 июля 2021 года.

Программой смогут воспользоваться заемщики не старше 35 лет, у которых на иждивении есть дети не старше 19 лет.

Ставка по программе будет такой же, как по правительственной программе ипотеки с господдержкой на покупку квартир в новостройках, — 6,5%. Такими же предполагается сделать и лимиты: до 12 млн руб. в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленобласти и до 6 млн руб. в других регионах. Срок кредита должен не превышать 20 лет, а первоначальный взнос быть не ниже 20%.



Программа будет распространяться только на первичный рынок, то есть на покупку домов от застройщиков. В случае самостоятельного строительства дома заемщик должен будет заключить договор с подрядной компанией.



«Сегодня почти половина всего ввода жилья приходится на ИЖС. Однако банки из-за низкой ликвидности неохотно выдают кредиты гражданам на строительство и приобретение частных домов. Доля сделок с ипотекой здесь минимальна — до 5%», — говорит Мутко. По его словам, сейчас ставка на ипотеку в сегменте ИЖС на 2−3 п.п. выше, чем по кредитам на покупку квартир в стандартных многоэтажных домах. Мутко не исключил, что после отработки механизмов поддержки ИЖС на пилотной программе, она может быть распространена на всех участников рынка.