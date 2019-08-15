Минюст придумал, как защитить должников от кредиторов
15 августа 2019 12:59
1056
В России могут усилить административную ответственность для кредиторов, которые нарушают закон при возврате просроченной задолженности с граждан. Соответствующий проект поправок в КоАП сейчас готовит Минюст.
В документе предлагается дополнить статью о штрафах за совершение кредитором действий по возвращению просроченной задолженности, нарушающих законодательство о защите прав и законных интересов граждан. Так, Минюст планирует включить в число субъектов административного правонарушения кредитные организации.
Отмечается, что данные поправки усилят механизмы защиты прав россиян от недобросовестных действий кредиторов при возврате просроченной задолженности. Согласно закону, при истребовании долгов физлица наказываются штрафом от 5 до 50 тыс. рублей, должностные лица – 10-100 тыс. рублей, а юрлица – 20-200 тыс. рублей, пишет «Парламентская газета».
Как сообщал «ФедералПресс» ранее, эксперты рассказали, что агрессия россиян к коллекторам растет. Чтобы отпугнуть взыскателей, граждане ругаются матом или же пускают в ход кулаки.
Фото: pixabay.com
Добавить комментарий
Комментарии
Видео
31 июля 2019 10:50
Он не получил при падении никаких травм. В мире
435
25 июля 2019 11:18
Он объединяет активных людей региона. Социум
957
25 июля 2019 10:47
.Рыбак снял на видео последствия произошедшего Экология
533
22 июля 2019 10:40
Момент ДТП попал на видео одного из зрителей соревнования. Происшествия
642
19 июля 2019 13:36
Все сумели покинуть лайнер через аварийные выходы по надувным трапам. Происшествия
556
17 июля 2019 11:57
Точной информации, почему в реке погибла рыба, нет. Экология
466
Фоторепортажи
11 августа 2019 12:31
Мероприятие состоялось на второй очереди набережной. Спорт в регионе
530
8 августа 2019 10:49
Гостям представили обширную тематическую программу. Социум
362
28 июля 2019 12:48
Мероприятие расположилось в ТЦ Амбар. Культура
540
27 июля 2019 15:05
Он проходит сегодня с утра до вечера на ул. Куйбышева. Социум
893
17 июня 2019 23:00
Более 400 российских и китайских спортсменов в возрасте 15-19 лет будут соревноваться по 8 видам спорта. Спорт в регионе
869
13 июня 2019 09:00
Днем центром праздничных мероприятий стала улица Куйбышева. Социум
808
Мероприятия