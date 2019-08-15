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Минюст придумал, как защитить должников от кредиторов

15 августа 2019 12:59
1056
Минюст придумал, как защитить должников от кредиторов
Для кредиторов, которые выбивают деньги с россиян-должников, усилят административную ответственность.

В России могут усилить административную ответственность для кредиторов, которые нарушают закон при возврате просроченной задолженности с граждан. Соответствующий проект поправок в КоАП сейчас готовит Минюст.

В документе предлагается дополнить статью о штрафах за совершение кредитором действий по возвращению просроченной задолженности, нарушающих законодательство о защите прав и законных интересов граждан. Так, Минюст планирует включить в число субъектов административного правонарушения кредитные организации.
Отмечается, что данные поправки усилят механизмы защиты прав россиян от недобросовестных действий кредиторов при возврате просроченной задолженности. Согласно закону, при истребовании долгов физлица наказываются штрафом от 5 до 50 тыс. рублей, должностные лица – 10-100 тыс. рублей, а юрлица – 20-200 тыс. рублей, пишет «Парламентская газета».

Как сообщал «ФедералПресс» ранее, эксперты рассказали, что агрессия россиян к коллекторам растет. Чтобы отпугнуть взыскателей, граждане ругаются матом или же пускают в ход кулаки.

Фото: pixabay.com
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