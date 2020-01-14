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Депутат-единорос Сергей Вострецов предложил приравнять домохозяек к самозанятым и обязать их платить налоги.

14 января 2020 09:55
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Депутат-единорос Сергей Вострецов предложил приравнять домохозяек к самозанятым и обязать их платить налоги.
 Фракция «Единой России» не поддерживает предложение депутата.

Об этом заявил «РИА Новости» первый зампред фракции «Единой России» Андрей Исаев.

По словам Исаева, идея Вострецова является его личной позицией. «Такие идеи фракция не поддерживает. Мы очень осторожно относимся к введению дополнительных налогов и платежей для граждан», — сказал Исаев, назвав данную тему серьезной и «даже болезненной». Он выразил надежду, что подобные предложения останутся на «уровне размышлений».


Фото: pixabay.com
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