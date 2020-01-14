Депутат-единорос Сергей Вострецов предложил приравнять домохозяек к самозанятым и обязать их платить налоги.
14 января 2020 09:55
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Об этом заявил «РИА Новости» первый зампред фракции «Единой России» Андрей Исаев.
По словам Исаева, идея Вострецова является его личной позицией. «Такие идеи фракция не поддерживает. Мы очень осторожно относимся к введению дополнительных налогов и платежей для граждан», — сказал Исаев, назвав данную тему серьезной и «даже болезненной». Он выразил надежду, что подобные предложения останутся на «уровне размышлений».
Фото: pixabay.com
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