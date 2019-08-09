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Роскосмос огласил данные по зарплатам российских космонавтов

9 августа 2019 09:08
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Роскосмос огласил данные по зарплатам российских космонавтов Оклад космонавта - около 64 тыс. рублей.
Оклад космонавта - около 64 тыс. рублей.

 Отмечается, что зарплата космонавтам начисляется согласно "Положению о материальном обеспечении космонавтов в Российской Федерации". Об этом сообщают "Известия".

Уточняется, что оклад у кандидата в космонавты составляет 61 тыс. рублей, у непосредственно космонавта – около 64 тыс. рублей. Инструктор-космонавт получает 88,5 тыс. рублей.

В Роскосмосе подчеркнули, что заработная плата российских космонавтов соответствует оплате труда астронавтов NASA. Для сравнения, средняя зарплата пилотов гражданской авиации в России 200 тыс. рублей.
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