Роскосмос огласил данные по зарплатам российских космонавтов
9 августа 2019 09:08
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Отмечается, что зарплата космонавтам начисляется согласно "Положению о материальном обеспечении космонавтов в Российской Федерации". Об этом сообщают "Известия".
Уточняется, что оклад у кандидата в космонавты составляет 61 тыс. рублей, у непосредственно космонавта – около 64 тыс. рублей. Инструктор-космонавт получает 88,5 тыс. рублей.
В Роскосмосе подчеркнули, что заработная плата российских космонавтов соответствует оплате труда астронавтов NASA. Для сравнения, средняя зарплата пилотов гражданской авиации в России 200 тыс. рублей.
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