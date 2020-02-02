Cтартовала эвакуация второй группы россиян из Китая
2 февраля 2020 09:58
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Эвакуация второй группы россиян из Китая через пункты пропуска в Приморском крае стартовала в воскресенье, сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное правительство. Россиян эвакуируют домой через пункты пропуска Полтавка и Пограничный.
Накануне 58 граждан нашей страны вывезли из КНР. Эвакуация самолетами ВКС запланирована на 3-4 февраля. Раннее Роструд открыл горячую линию из-за вспышки коронавируса. Более 100 россиян, находящихся в Китае, выразили желание вернуться домой. Их осмотрели медики, у них взяли все необходимые анализы.
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