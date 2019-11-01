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Вступил в силу запрет выдавать микрокредит под залог жилья

1 ноября 2019 09:15
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Вступил в силу запрет выдавать микрокредит под залог жилья
Теперь микрокредиторы смогут оформить займы только под залог нежилой недвижимости.

В России с сегодняшнего дня вступает в силу закон, который запрещает микрофинансовым организациям кредитовать граждан под залог жилья – квартиры, дома или доли в недвижимости. Предполагается, что это убережёт от жилищного рейдерства, когда люди теряли квартиры даже из-за небольших долгов – в 10-20 тысяч рублей. Теперь микрокредиторы смогут оформить займы только под залог нежилой недвижимости, – например, гаража, передает Радио Маяк.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин, комментируя новый закон, отметил, что теперь "будет положен конец многим нелегальным схемам по отъёму жилья, которые использовались с задействованием микрофинансовых организаций". Он считает недопустимым, когда "человек лишается единственной квартиры из-за незначительного по сравнению с ее стоимостью микрокредита".

Фото pixabay.com
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