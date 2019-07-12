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Вице-премьер Гордеев выступил против уничтожения санкционных продуктов

12 июля 2019 12:16
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Вице-премьер Гордеев выступил против уничтожения санкционных продуктов
Он поддержал идею Роспотребнадзора.

Изъятые санкционные продукты следует не уничтожать, а использовать по назначению, заявил вице-премьер Алексей Гордеев. Он поддержал идею Роспотребнадзора о введении законодательного запрета на уничтожение пригодных к употреблению продуктов.

О том, что вопрос использования по назначению пригодных в пищу санкционных продуктов следует проработать, вице-премьер Алексей Гордеев заявил в пятницу, передает ТАСС. Так он прокомментировал предложение Роспотребнадзора о введении законодательного запрета на уничтожение пригодных к употреблению продуктов.

Об инициативе Роспотребнадзора стало известно в июне. Предложение попало в список, подготовленный ведомством по запросу Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека. Совет поддержал идею и рекомендовал правительству запретить уничтожение пригодных в пищу продуктов, а также снять барьеры для передачи продуктов с истекающим сроком годности на благотворительные цели.

Летом 2014 года Россия ввела запрет на импорт из США, Норвегии, Австралии, Канады и стран Евросоюза ряда продовольственных товаров в ответ на антироссийские санкции. С 2015 года попавшие под ограничительные меры продукты уничтожаются.


Фото: pixabay.com

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