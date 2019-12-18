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Верховный суд запретил чиновникам мстить россиянам за жалобы

18 декабря 2019 13:07
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Верховный суд запретил чиновникам мстить россиянам за жалобы
Суд официально постановил: жалоба гражданина – это не клевета.

Верховный суд России запретил чиновникам сводить счеты с гражданами, которые пожаловались на их работу в надзорные органы или вышестоящему начальству. Суд официально постановил: жалоба гражданина – это не клевета.

Такой вывод Верховный суд РФ сделал после рассмотрения конкретного дела. Суть спора заключалась в следующем. Гражданин пожаловался в прокуратуру и губернатору на действия управляющей компании. Коммунальщики же заявили, что в заявлении содержатся не соответствующие действительности сведения, порочащие их деловую репутацию. Они потребовали, чтобы житель публично опроверг информацию и извинился. Для этого он должен был развесить объявления с извинениями по всему дому.

Суд первой инстанции управляющей компании отказал, а после подачи апелляции управкомпания выиграла. Гражданин же тоже оказался не из робкого десятка и дошел до Верховного суда. Суд указал, что если человек обращается с заявлением в госорганы и эти сведения в ходе проверки не подтверждаются, то это не является клеветой. Таким образом, гражданин просто реализовал свое конституционное право на обращение в органы, а не распространял недостоверную информацию, пишет «Российская газета».

Как сообщал «ФедералПресс», ранее, Верховный суд разъяснял, когда у россиян могут забрать единственное жилье. Это касается и тех случаев, когда недвижимость досталась в наследство.
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