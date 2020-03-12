В российских офисах начнут массово открывать спортзалы
12 марта 2020 13:03
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В России физкультурно-оздоровительные клубы предложили открывать в офисах и на производстве, чтобы увеличить число сторонников ЗОЖ среди граждан. С такой инициативой выступило общество «Трудовые резервы», предложение направлено в Минспорта.
Отмечается, что методические рекомендации по открытию и оборудованию таких клубов уже разработаны. Схема открытия спортклуба в офисе будет выглядеть следующим образом: инициативная группа сотрудников должна будет организовать спортивное общество, они должны будут обратиться к «Трудовым резервам», которые и будут вести переговоры с работодателем. Если руководство согласится, то специалисты подготовят помещение, помогут выбрать и закупить оборудование.
Президент общества Илья Галаев пояснил, что для открытия клуба необходимо будет найти помещение от 45 кв. м., закупить тренажеры и другой спортинвентарь – от 1 млн рублей. Рекомендации с предложениями направлены чиновникам, также их попросили поддержать данное начинание финансово.
Эксперты считают, что компаниям будет выгоднее иметь собственные спортзалы, чем оплачивать сотрудникам фитнес-абонементы, пишут «Известия».
Как сообщал «ФедералПресс» ранее, бизнесу в России пообещали бонусы по налогам, если они будут покупать своим сотрудникам абонементы в фитнес-клубы.
Фото pixabay.com
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