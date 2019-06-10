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В России запустят автоматическую систему определения бедных

10 июня 2019 12:58
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В России запустят автоматическую систему определения бедных
Система необходима для повышения уровня доходов россиян.

В некоторых регионах России протестируют технологию автоматического определения граждан, которые живут за чертой бедности. Систему запустит Пенсионный фонд РФ.
По словам председателя ПФР Антона Дроздова, технологию протестируют лишь в восьми регионах страны. Среди них: Кабардино-Балкария, Татарстан, Приморский край, Ивановская, Липецкая, Нижегородская, Новгородская и Томская области.

В ПФР также объяснили, что система необходима для снижения уровня бедности в два раза, а также повышения уровня реальных доходов населения, пишет РИА Новости.

Стоит отметить, что живущих за чертой бедности россиян стало меньше. По словам вице-премьера по вопросам социальной политики Татьяны Голиковой, число граждан, доходы которых ниже прожиточного минимума, уменьшилось почти на полмиллиона, пишет "ФедералПресс".

Фото pixabay.com
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