В России запустят автоматическую систему определения бедных
10 июня 2019 12:58
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В некоторых регионах России протестируют технологию автоматического определения граждан, которые живут за чертой бедности. Систему запустит Пенсионный фонд РФ.
По словам председателя ПФР Антона Дроздова, технологию протестируют лишь в восьми регионах страны. Среди них: Кабардино-Балкария, Татарстан, Приморский край, Ивановская, Липецкая, Нижегородская, Новгородская и Томская области.
В ПФР также объяснили, что система необходима для снижения уровня бедности в два раза, а также повышения уровня реальных доходов населения, пишет РИА Новости.
Стоит отметить, что живущих за чертой бедности россиян стало меньше. По словам вице-премьера по вопросам социальной политики Татьяны Голиковой, число граждан, доходы которых ниже прожиточного минимума, уменьшилось почти на полмиллиона, пишет "ФедералПресс".
Фото pixabay.com
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