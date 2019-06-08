В России сегодня отмечают день социального работника
8 июня 2019 10:39
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Как рассказали РИА Новости в пресс-службе Минтруда, сейчас в этой сфере работают 120 тысяч 496 человек. В ведомстве ожидают увеличения численности сотрудников в связи с реализацией системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами. В пилотный проект по созданию такой системы в этом году входит 12 регионов
Фото pixabay.com
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