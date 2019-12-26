В Роскачестве составят рейтинг лучших отечественных и зарубежных вин
26 декабря 2019 13:08
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В будущем году Роскачество сравнит отечественные и зарубежные вина, которые продаются в магазинах России. Уже сейчас эксперты уверены, что клеймо худшего качества на отечественном вине – потребительский миф, пишет ФедералПресс.
Дополнительно, эксперты поделились советами по выбору импортного вина. В основном, в Россию вина поступают из Испании, Италии, Грузии, Франции или Абхазии. Во время выбора, эксперты заявляют, что нужно обращать внимание не только на лицевую этикетку, но и на оборотную. Там можно удостовериться откуда произошла данная продукция. На лицевой стороне часто пишут страну не производителя, а для привлечения внимания.
Дополнительно, эксперты предостерегают от погони за громкими названиями винных регионов в низком ценовом диапазоне. К примеру Бордо или Бургундию могут только разливать, а не производит во Франции, передает ТАСС.
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