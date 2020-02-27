В Общественной палате рассказали об основных блоках поправок в конституцию
27 февраля 2020 11:52
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Поправки, которые предлагается внести в конституцию, постепенно приобретают системный характер. Это отметила в интервью Лайфу Екатерина Курбангалеева — заместитель председателя Комиссии Общественной палаты РФ по социальной политике, трудовым отношениям, взаимодействию с профсоюзами и поддержке ветеранов, директор НИЦ "Особое мнение".
— Сначала были предложения такие точечные, а сейчас они приобретают такой системный характер в рамках определённых смысловых блоков. Их сейчас шесть-семь, — рассказала общественница.
Один из этих блоков касается вопросов детей, семьи, традиционных ценностей, социальной справедливости и социальных гарантий. Другой поднимает тему развития системы здравоохранения.
— Запас прочности у неё сейчас исчерпался. Это уже очевидно сейчас. Появились новые поправки, связанные с медициной и здравоохранением, с качественной медицинской помощью, — отметила Курбангалеева.
Также отдельно она выделила блоки, касающиеся укрепления суверенитета России, новые требования к государственным деятелям в России.
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