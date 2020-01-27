Я нашел ошибку
Главные новости: 
Выбор в пользу 63-го региона сделан благодаря тому, что наша область имеет успешный опыт проведения крупных соревнований.
Совет ПФО по развитию детско-юношеского спорта и физкультуры пройдёт в Самарской области
По предварительным данным, на борту находились 83 человек.
В Афганистане разбился пассажирский самолет
Дозвониться до нее не получается уже более суток.
Актриса Наталья Андрейченко пропала в Мексике
На автомобильной дороге Тольятти-Ягодное в Ставропольском районе начато строительство транспортных развязок на примыканиях к Особой экономической зоне.
Началось строительство транспортных развязок на автомобильной дороге Тольятти-Ягодное
Глава Чувашии Михаил Игнатьев вынудил офицера МЧС прыгать за ключами от пожарной машины, после чего подвергся критике.
Глава Чувашии впервые прокомментировал инцидент с прыжками спасателя за ключами
Одна из последних жалоб была от Дмитрия Марченко, которому сняли инвалидность в 2019 году, при том, что никаких улучшений состояния здоровья у него не произошло.
Александр Хинштейн намерен добиваться чистоты, прозрачности и социальной справедливости в методике установления инвалидности
Тольяттинец, выживший при крушении параплана, попал под уголовное дело
Тольяттинец, выживший при крушении параплана, попал под уголовное дело
В Тольятти уволены руководители образовательных учреждений, в которые поступило несвежее мясо
В Тольятти уволены руководители образовательных учреждений, в которые поступило несвежее мясо
сегодня  Понедельник, 27 января, 15:28
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  -1 °C, Тольятти  -1 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 27/01:
USD 61.8
-0.15
EUR 68.29
-0.4
Новости /  В стране  

В Госдуме решили, как заставить магазины раздавать еду бедным россиянам

27 января 2020 11:39
140
В Госдуме решили, как заставить магазины раздавать еду бедным россиянам
Во многих странах мира распространено такое направление, как фудшеринг. 

В России ежегодно образуется 17 млн тонн пищевых отходов. При этом 9,2 % всех пищевых потерь возникает на этапах хранения и реализации продукции в магазинах. В Госдуме придумали, как сделать так, чтобы торговые сети не выбрасывали еду, а раздавали ее бедным.

Отмечается, что во многих странах мира распространено такое направление, как фудшеринг. Это когда волонтеры собирают нераспроданные продукты, у которых еще не вышел срок годности, и передают их нуждающимся. В России же этому мешает масса бюрократических проблем. Получается, что продавцам дешевле выбросить нераспроданные продукты на помойку, чем отдать их людям бесплатно.
Депутаты Госдумы предлагают внести в Налоговый кодекс изменения, которые помогут облегчить налоговое регулирование передачи товаров в благотворительных целях. Депутат от ЕР Сергей Вострецов пояснил, что предлагается освободить безвозмездную передачу продуктов, еще пригодных для употребления, от налога на прибыль и НДС, которые сейчас составляют 40 % от цены переданного. Сейчас же благотворительная передача приравнивается к продаже.

Предложенные парламентариями изменения позволят решить сразу несколько задач. Во-первых, экологическую. Ведь на захоронение на свалки и полигоны отправляется 94 % пищевых отходов. При попадании на полигоны пищевые отходы становятся источником загрязнения почвы, воздуха и воды, выделяют аммиак, сероводород, метан.
Также это может решить социальную проблему, так как за чертой бедности в России живет 21 млн человек (по данным за 2019 год). Кроме того, речь будет идти о решении экономической задачи, пишет «Российская газета».

Как сообщал «ФедералПресс» ранее, лидер ЛДПР Владимир Жириновский предлагал создать в России магазины с просроченной продукцией. Товары предлагалось не утилизировать, а продавать по заниженной цене.
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Видео
20 января 2020  10:51
Губернатор Самарской области окунулся в воду на Крещение
Губернатор Самарской области окунулся в воду на Крещение
В инстаграме Дмитрия Азарова также можно найти короткое видео.
Социум
371
3 января 2020  13:53
В новый океанариум в Самаре выстроилась огромная очередь
В новый океанариум в Самаре выстроилась огромная очередь
Он расположен в ТРК "Московский".
Социум
1942
31 декабря 2019  10:45
Т Плюс поздравляет жителей Самарской области с наступающим Новым годом
«Т Плюс» поздравляет жителей Самарской области с наступающим Новым годом
В праздничные дни предприятия Группы «Т Плюс» будут работать в режиме повышенной готовности.
ЖКХ
712
21 декабря 2019  11:25
На трассе М-5 в Самарской области горел автомобиль Лада Ларгус
На трассе М-5 в Самарской области горел автомобиль Лада Ларгус
 Водитель съехал на обочину сугроб и тушил авто снегом.  Происшествия
1609
13 декабря 2019  12:56
В кинотеатрах Самары и Тольятти началась акция по безопасности тепла
В кинотеатрах Самары и Тольятти началась акция по безопасности тепла
Необходимо оградить детей от игр вблизи наземных теплотрасс и люков тепловых камер. 
ЖКХ
1337
5 декабря 2019  12:16
Военнослужащие в Самаре сдали кровь для помощи 600 тяжелобольным пациентам
Военнослужащие в Самаре сдали кровь для помощи 600 тяжелобольным пациентам
Каждый военнослужащий перед процедурой забора крови и ее компонентов прошел обязательное лабораторное обследование.
Здравоохранение
913
Весь список

Фоторепортажи
11 декабря 2019  12:06
В Самарском театре оперы и балета готовятся к премьере балета Наяда и рыбак: ФОТО
В Самарском театре оперы и балета готовятся к премьере балета "Наяда и рыбак": ФОТО
Красочные декорации уже почти готовы.
Культура
928
4 декабря 2019  13:56
Самарцам представили проект Жигули в Авангарде
Самарцам представили проект "Жигули" в Авангарде"
Он впервые реализован в пассажирском поезде дальнего следования.
Транспорт
1379
25 ноября 2019  15:28
В Самарском университете прошел Ежегодный студенческий бал
В Самарском университете прошел Ежегодный студенческий бал
Красочное мероприятие состоялось уже в 11 раз.
Культура
1474
4 ноября 2019  18:18
В Самаре состоялся фестиваль Экологическое единство: ФОТО
В Самаре состоялся фестиваль «Экологическое единство»: ФОТО
Гостей ожидали экологические материалы, конкурсы, мастер-классы.
Экология
1735
5 октября 2019  17:04
В Самаре завершается фестиваль Чайхона 2019: ФОТО
В Самаре завершается фестиваль "Чайхона 2019": ФОТО
Для горожан подготовлена развлекательная программа и дегустация блюд. Социум
2842
14 сентября 2019  20:13
В Самаре отметили День дружбы народов региона: ФОТО
В Самаре отметили День дружбы народов: ФОТО
Праздник прошел в Струковском саду.
Культура
3389
Весь список

Мероприятия
Танцуй пока молодой: в СК "Грация" прошли первенство и чемпионат Самарской области по брейкингу
В Самаре отметили 77-ю годовщину со дня образования легендарной 2-й гвардейской Краснознаменной армии
В Самаре пройдет акция «Ленточка Ленинградской Победы»
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные