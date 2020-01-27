В Госдуме решили, как заставить магазины раздавать еду бедным россиянам
27 января 2020 11:39
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В России ежегодно образуется 17 млн тонн пищевых отходов. При этом 9,2 % всех пищевых потерь возникает на этапах хранения и реализации продукции в магазинах. В Госдуме придумали, как сделать так, чтобы торговые сети не выбрасывали еду, а раздавали ее бедным.
Отмечается, что во многих странах мира распространено такое направление, как фудшеринг. Это когда волонтеры собирают нераспроданные продукты, у которых еще не вышел срок годности, и передают их нуждающимся. В России же этому мешает масса бюрократических проблем. Получается, что продавцам дешевле выбросить нераспроданные продукты на помойку, чем отдать их людям бесплатно.
Депутаты Госдумы предлагают внести в Налоговый кодекс изменения, которые помогут облегчить налоговое регулирование передачи товаров в благотворительных целях. Депутат от ЕР Сергей Вострецов пояснил, что предлагается освободить безвозмездную передачу продуктов, еще пригодных для употребления, от налога на прибыль и НДС, которые сейчас составляют 40 % от цены переданного. Сейчас же благотворительная передача приравнивается к продаже.
Предложенные парламентариями изменения позволят решить сразу несколько задач. Во-первых, экологическую. Ведь на захоронение на свалки и полигоны отправляется 94 % пищевых отходов. При попадании на полигоны пищевые отходы становятся источником загрязнения почвы, воздуха и воды, выделяют аммиак, сероводород, метан.
Также это может решить социальную проблему, так как за чертой бедности в России живет 21 млн человек (по данным за 2019 год). Кроме того, речь будет идти о решении экономической задачи, пишет «Российская газета».
Как сообщал «ФедералПресс» ранее, лидер ЛДПР Владимир Жириновский предлагал создать в России магазины с просроченной продукцией. Товары предлагалось не утилизировать, а продавать по заниженной цене.
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