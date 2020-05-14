Услуга по выплатам на детей стала рекордной для портала госуслуг

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Минкомсвязь России сообщает, что услуга по оформлению единоразовой выплаты на детей в возрасте от трех до 16 лет стала самой популярной с момента запуска Единого портала госуслуг в 2009 году. За 40 часов, которые прошли с момента открытия отдельной страницы posobie16.gosuslugi.ru, было направлено 3,6 млн заявлений на получение пособия для 5 млн детей.«Данная нагрузка является рекордной для портала госуслуг за все время существования. В пиковые моменты на портале оформлялось более трех тысяч заявлений на выплаты в минуту, а в среднем этот показатель составил полторы тысячи в минуту», – отметил заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Олег Качанов.Услуга по дистанционному оформлению через портал госуслуг заявки на получение единовременной выплаты в размере 10 тыс. рублей была запущена в кратчайшие сроки после подписания 11 мая 2020 года Президентом РФ Владимиром Путиным поправок в Указ от 7 апреля 2020 года № 249 «О дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей». В соответствии с документом, единовременная выплата будет производиться с 1 июня 2020 года. Денежные средства можно получить на каждого ребенка в возрасте от трех до 16 лет, имеющего гражданство РФ (при условии достижения ребенком шестнадцатилетнего возраста до 1 июля 2020 года).Обратиться за назначением единовременной выплаты можно до 1 октября 2020 года, сообщает пресс-служба Минкомсвязи России