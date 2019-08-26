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Новости /  В стране  

Стал известен регион, где не будет дефицита мужчин в ближайшие годы

26 августа 2019 12:00
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Стал известен регион, где не будет дефицита мужчин в ближайшие годы
В 2019 году на одну тысячу мужчин приходится 1154 женщины. К 2036 году соотношение составит 1 тысяча к 1128.

Количество женщин в России в долгосрочной перспективе будет превышать число мужчин. Об этом говорится в прогнозе Росстата до 2036 года.
В ведомстве отмечают, что в текущем году на одну тысячу мужчин в России приходится 1154 женщины. К 2036 году соотношение составит 1 тысяча к 1128.
Аналитики считают, что единственным регионом, где пропорция мужчины-женщины будет в пользу сильной половины человечества, будет Чукотка. На данный момент обратная тенденция заметна только там. На одну тысячу мужчин сейчас там приходится 956 женщин. Через 17 лет их число будет порядка 813. Более того, к 2031 году на Камчатке количество мужчин по отношению к женщинам может увеличиться.
Эксперты также назвали причину «дефицита» сильной половины населения России. По их мнению, это являются более высокие риски смертности мужского пола, передают РИА Новости.

Ранее «ФедералПресс» сообщал, что россиянки перестали хотеть замуж. Они заявили, что для полного счастья им не хватает путешествий и денег.


Фото: pixabay.com

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