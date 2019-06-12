Сборная России по футболу победила Кипр в рамках отбора на ЧЕ-2020

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Сборная России по футболу одержала победу над командой Кипра в матче отборочного этапа чемпионата Европы 2020-го года. Итоговый счёт игры 1:0. Единственный и победный гол забил в первом тайме Алексей Ионов. Встреча прошла в Нижнем Новгороде. В параллельном матче сборная Бельгия обыграла Шотландию 3:0, а ранее Казахстан разгромил Сан-Марино 4:0. В нашей группе лидирует Бельгия, Россия на тором месте с 9-ю очками, передает Радио Маяк.