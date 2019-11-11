Самарские коммунисты занялись чисткой рядов перед выборным марафоном 2021 года
11 ноября 2019 13:53
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Городской комитет КПРФ Самары упразднили в связи с политикой оптимизации региональных отделений. Председатель горкома, Константин Ряднов, стал одним из девяти руководителей райкомов областной столицы. Официальная версия «понижения» в должности Ряднова, который в последнее время выступал против товарищей по партии, не является единственной, пишет "ФедералПресс".
В конце октября в Самарской области прошло бюро обкома КПРФ, на котором присутствовал куратор ЦК, депутат Государственной думы Леонид Калашников. Итогом заседания стало обращение самарского обкома в ЦК КПРФ с просьбой о расформировании горкома и переподчинении местных отделений ему же. Через три дня, 1 ноября, просьбу поддержали в Москве, о чем пришло официальное уведомление. 2 ноября самарский обком упразднил городской комитет столицы области. Ряднова понизили до руководителя райкома Ленинского района Самары.
Несмотря на официальную версию о том, что это общероссийский тренд на реорганизацию партийных подразделений, в Самаре ситуация имела несколько иную подоплеку.
Во-первых, нарастающий раскол внутри самарских коммунистов. Ряднов, связанный с регоператором по обращению с ТКО «ЭкоСтройРесурс», выступил на суде против своих товарищей по партии.
Напоминаем, что депутаты, представляющие в самарской губернской думе фракцию коммунистов, Михаил Матвеев, Алексей Краснов и Павел Турков, подали два иска к министерству энергетики и ЖКХ региона, в которых требовали отменить тарифы и нормативы по сбору мусора. Первый суд коммунисты выиграли, второй – проиграли, но собираются подавать апелляцию.
Во-вторых, Константин Ряднов, будучи председателем горкома, не смог обеспечить участие в довыборах в губернскую думу в ЕДГ — 2019 участие кандидата от КПРФ. И это стало серьезной ошибкой.
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