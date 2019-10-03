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Новости /  В стране  

СМИ сообщили о планах России выдать триллион рублей международных займов

3 октября 2019 11:54
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СМИ сообщили о планах России выдать триллион рублей международных займов
Эти средства пойдут иностранным государствам для завершения совместных с нашей страной проектов.

Минфин планирует выжать в ближайшие три года международных займов на сумму более триллиона рублей ($15,5 млрд). Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на проект бюджета на 2020−2022 годы.

По данным СМИ, эти средства пойдут иностранным государствам для завершения совместных с нашей страной проектов. Кроме того, в ближайшие три года Россия планирует вернуть около 370 млрд рублей — кредитов, выданных ранее.

Эксперты считают, что в списке стран, которые получат займы, — Турция, Индия и Иран.


Фото pixabay.com
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