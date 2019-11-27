С 2020 года проиндексируют не только маткапитал, но и его неиспользованную часть
27 ноября 2019 09:15
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Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. Она напомнила, что с 2007 года правом на материнский семейный капитал воспользовались 9,5 миллиона человек.
Также вице-премьер рассказала, что меры социальной поддержки в стране получают 40 млн человек на сумму 2,5 трлн рублей, и это не считая пенсионеров. Голикова подчеркнула, что зачастую граждане не обращаются за господдержкой из-за несоответствия объема затраченных ресурсов получаемой сумме социальной помощи.
Также, по мнению вице-премьера, необходимо изменить систему информирования граждан о положенных им мерах поддержки, поскольку результаты опроса, проведенного комиссией Общественной палаты, показали, что больше трети населения (35%) не знают о них, передает Радио Маяк.
Фото: Pixabay.com
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