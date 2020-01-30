Россиянам разрешили охотиться с луками и арбалетами
30 января 2020 09:12
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Теперь лук и арбалет выделяются в отдельный вид охотничьего оружия.
До этого законодательство запрещало применять их на охоте. Лук и арбалет можно было использовать только на соревнованиях при соблюдении условий хранения на спортивном объекте.
Прежде чем начать охоту с данным оружием, его необходимо зарегистрировать в Росгвардии, а также получить охотничий билет и разрешение на хранение и ношение, передает Радио Маяк.
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