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Новости /  В стране  

Россиянам разрешили охотиться с луками и арбалетами

30 января 2020 09:12
129
Россиянам разрешили охотиться с луками и арбалетами Соответствующий закон вступил в силу в стране сегодня.
Соответствующий закон вступил в силу в стране сегодня.

Теперь лук и арбалет выделяются в отдельный вид охотничьего оружия.

До этого законодательство запрещало применять их на охоте. Лук и арбалет можно было использовать только на соревнованиях при соблюдении условий хранения на спортивном объекте.

Прежде чем начать охоту с данным оружием, его необходимо зарегистрировать в Росгвардии, а также получить охотничий билет и разрешение на хранение и ношение, передает Радио Маяк.
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