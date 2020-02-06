Россиянам разрешат обжаловать штрафы на «Госуслугах»
6 февраля 2020 11:59
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Госавтоинспекция (ГИБДД) совместно с «Госуслугами» начали тестировать сервис по обжалованию штрафом за нарушения на дорогах, зафиксированные камерами. Воспользоваться им можно будет уже этой весной.
Документ об электронном обжаловании нарушений был поддержан парламентским комитетом. Вносимые поправки в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) предусматривают возможность направить жалобу через «Госуслуги». Ответ на нее придет в течение трех дней.
Изначально сервис планировалось запустить в августе 2019 года, но на тот момент еще не было отзыва на законопроект. На данный момент ввести сервис хотят в апреле–мае текущего года. Автолюбители смогут обжаловать штрафы в ГИБДД и судах первой инстанции. К концу года обжаловать можно будет уже вынесенные решения, пишет «Коммерсант».
По словам Минюста, в новом КоАП будет предусмотрена возможность обжалования штрафа в электронном формате за все административные нарушения. Данный же документ направлен только на постановления, вынесенные при помощи камер, передают «Ведомости».
Ранее стало известно о планах начать штрафовать россиян за неправильное использование сезонной резины. Ездить на «шипах» запрещено с июня по август, однако конкретного наказания пока что не существует, пишет ФедералПресс.
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