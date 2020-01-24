Россиянам придется платить налог при получении пенсии
24 января 2020 13:01
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В России продолжается работа над законопроектом о новом варианте накопительной пенсионной системы – гарантированном пенсионном плане (ГПП). Стало известно, что россиянам возможно придется платить еще один «пенсионный налог».
В настоящее время в Минфине рассматривают несколько вариантов налога для накоплений. Предполагается, что можно будет либо получить пенсионный план с выплатами на несколько лет или забрать все накопления единовременно. Однако во втором случае нужно будет заплатить налог на доходы физических лиц (НДФЛ). Причем, возможно, плата за выход из системы ГПП будет снижена. Пока точно не установлено, будет ли НДФЛ начисляться на всю накопленную сумму или же только на полученный инвестдоход, пишут «Известия».
Ранее стало известно, что к 2022 году средний размер пенсии в России должен вырасти на 18,26 процента по сравнению с показателями 2019 года. Она должна составить 18290 рублей, сообщает "ФедералПресс".
Фото pixabay.com
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