«Роскосмос» потратит на командировки больше, чем на важную деталь космического аппарата
26 февраля 2020 13:01
98
Госкорпорация Роскосмос потратит на командировки 194,8 млн рублей. Соответствующий лот компания разместила на сайте государственных закупок, пишет ФедералПресс.
Сам объем оказанных услуг не указывается в закупке: он будет установлен по мере необходимости, исходя из запросов госкомпании. Договор заключается на срок 18 месяцев. Исполнитель должен заниматься покупкой авиабилетов, организацией обслуживания в аэропортах, бронировать номера, а также заниматься организацией мероприятий, проводимых госкомпанией по космической деятельности «Роскосмоса».
Ответственность за неисполнение договора «Роскосмос» предусмотрел разной для заказчика и исполнителя. Один из потенциальных исполнителей направил в «Роскосмос» запрос, где просил внести изменения в проект договора в части наказаний за нарушения. За просрочку в исполнении заявок исполнитель должен оплатить пеню за каждый час просрочки в размере одной трехсотой действующей ставки ЦБ от стоимости просроченной услуги. При нарушениях, не связанных с просрочкой, исполнитель уплачивает штраф в размере 0,03 % от стоимости соответствующей услуги за каждый случай нарушения. В это же время при просрочке выплаты вознаграждения «Роскосмосу» начисляется пеня в размере 0,001 % действующей ключевой ставки от не уплаченной в срок суммы за каждый день просрочки.
«Такие условия начисления пени, ниже ключевой ставки Банка России, нарушают принцип равенства участников отношений (ст. 1 ГК РФ) и позволяют Заказчику кредитоваться за счет Исполнителя на больший срок, чем 70 дней (который вытекает из Договора), тем самым создавая финансовые риски для Исполнителя», – указано в запросе к «Роскосмосу».
В ответе на запрос госкомпания написала, что граждане и юридические лица свободны в заключении договора. Иными словами, не хочешь – не надо, в законе не указано, что размер неустойки должен быть одинаковым.
Через пару недель после одной закупки компания выложила другую – на изготовление и поставку головного обтекателя 81КС для запуска космического аппарата «Смотр-Р1». Он войдет в космическую систему дистанционного зондирования Земли «СМОТР». В систему входят оптикоэлектронные спутники сверхвысокого разрешения и радиолокационные спутники для всепогодного мониторинга объектов и территорий. Оказалось, головной обтекатель для спутника стоит на 50 млн меньше, чем командировки «Роскосмоса» – 143,7 млн рублей.
Ранее сообщалось, что «Роскосмос» передумал строить штаб-квартиру в виде ракеты. Госкорпорация решила поменять облик будущего штаба на треугольную призму.
Фото pixabay.com
Добавить комментарий
Комментарии
Видео
14 февраля 2020 10:40
Они берут пищу прямо из рук. В стране
445
20 января 2020 10:51
В инстаграме Дмитрия Азарова также можно найти короткое видео. Социум
871
3 января 2020 13:53
Он расположен в ТРК "Московский". Социум
2833
31 декабря 2019 10:45
В праздничные дни предприятия Группы «Т Плюс» будут работать в режиме повышенной готовности. ЖКХ
1216
21 декабря 2019 11:25
Водитель съехал на обочину сугроб и тушил авто снегом. Происшествия
2300
13 декабря 2019 12:56
Необходимо оградить детей от игр вблизи наземных теплотрасс и люков тепловых камер. ЖКХ
1752
Фоторепортажи
21 февраля 2020 12:33
Премьера «Бал-маскарад» Верди состоится в середине апреля. Культура
316
16 февраля 2020 13:10
Они соревнуются в нескольких десятках номинаций. Спорт в регионе
533
9 февраля 2020 15:30
Сегодня она будет работать до 19:00. Социум
604
11 декабря 2019 12:06
Красочные декорации уже почти готовы. Культура
1333
4 декабря 2019 13:56
Он впервые реализован в пассажирском поезде дальнего следования. Транспорт
1841
25 ноября 2019 15:28
Красочное мероприятие состоялось уже в 11 раз. Культура
1865
Мероприятия