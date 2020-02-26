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Новости /  В стране  

«Роскосмос» потратит на командировки больше, чем на важную деталь космического аппарата

26 февраля 2020 13:01
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Роскосмос потратит на командировки больше, чем на важную деталь космического аппарата
Головной обтекатель для спутника стоит на 50 млн меньше.

Госкорпорация Роскосмос потратит на командировки 194,8 млн рублей. Соответствующий лот компания разместила на сайте государственных закупок, пишет ФедералПресс.
Сам объем оказанных услуг не указывается в закупке: он будет установлен по мере необходимости, исходя из запросов госкомпании. Договор заключается на срок 18 месяцев. Исполнитель должен заниматься покупкой авиабилетов, организацией обслуживания в аэропортах, бронировать номера, а также заниматься организацией мероприятий, проводимых госкомпанией по космической деятельности «Роскосмоса».
Ответственность за неисполнение договора «Роскосмос» предусмотрел разной для заказчика и исполнителя. Один из потенциальных исполнителей направил в «Роскосмос» запрос, где просил внести изменения в проект договора в части наказаний за нарушения. За просрочку в исполнении заявок исполнитель должен оплатить пеню за каждый час просрочки в размере одной трехсотой действующей ставки ЦБ от стоимости просроченной услуги. При нарушениях, не связанных с просрочкой, исполнитель уплачивает штраф в размере 0,03 % от стоимости соответствующей услуги за каждый случай нарушения. В это же время при просрочке выплаты вознаграждения «Роскосмосу» начисляется пеня в размере 0,001 % действующей ключевой ставки от не уплаченной в срок суммы за каждый день просрочки.
«Такие условия начисления пени, ниже ключевой ставки Банка России, нарушают принцип равенства участников отношений (ст. 1 ГК РФ) и позволяют Заказчику кредитоваться за счет Исполнителя на больший срок, чем 70 дней (который вытекает из Договора), тем самым создавая финансовые риски для Исполнителя», – указано в запросе к «Роскосмосу».
В ответе на запрос госкомпания написала, что граждане и юридические лица свободны в заключении договора. Иными словами, не хочешь – не надо, в законе не указано, что размер неустойки должен быть одинаковым.

Через пару недель после одной закупки компания выложила другую – на изготовление и поставку головного обтекателя 81КС для запуска космического аппарата «Смотр-Р1». Он войдет в космическую систему дистанционного зондирования Земли «СМОТР». В систему входят оптикоэлектронные спутники сверхвысокого разрешения и радиолокационные спутники для всепогодного мониторинга объектов и территорий. Оказалось, головной обтекатель для спутника стоит на 50 млн меньше, чем командировки «Роскосмоса» – 143,7 млн рублей.

Ранее сообщалось, что «Роскосмос» передумал строить штаб-квартиру в виде ракеты. Госкорпорация решила поменять облик будущего штаба на треугольную призму.

Фото pixabay.com


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