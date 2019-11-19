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Путин увеличил число президентских грантов за высокие достижения

19 ноября 2019 11:53
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Путин увеличил число президентских грантов за высокие достижения
Сумма президентских выплат равна 20 тысячам рублей в месяц.

Президент России Владимир Путин увеличил число президентских грантов, вручаемых за выдающиеся способности и высокие достижения в определённой сфере деятельности. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.
— Увеличить с первого сентября 2020 года количество грантов президента РФ... до 6500, — говорится в тексте указа.
Ранее количество президентских грантов составляло пять тысяч. Сумма президентских выплат равна 20 тысячам рублей в месяц. При этом ежегодно необходимо подтверждать право на получение грантов.
Выплаты производятся лицам, поступившим на обучение в профессиональные, научные организации и вузы и показавшим высокие достижения в различных областях деятельности, пишет Лайф.
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