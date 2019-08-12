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Потребительскую корзину в России признали близкой к уровню выживания

12 августа 2019 11:52
568
Потребительскую корзину в России признали близкой к уровню выживания
В Госдуме предложили раз в год пересчитывать потребительскую корзину.

В Госдуме предложили делать ежегодный пересчет стоимости потребительской корзины в зависимости от уровня инфляции. С такой идеей выступил член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Сергей Вострецов.

«Я считаю, что сегодня стоимость потребительской корзины все-таки близка к самому нижнему уровню, уровню выживания», – пояснил парламентарий.
Вострецов добавил, что инфляция идет, пенсии пересчитываются, зарплаты не всегда, но индексируются, а потребительская корзина пересчитывается очень редко, пишет агентство «Москва».
Как сообщал «ФедералПресс» ранее, в России потребительская корзина может быть разделена на мужскую и женскую. В зависимости от гендерных различий в них предлагалось увеличить количество мяса, рыбы, молочных продуктов, яиц и прочего.
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