На 92-м году жизни скончался создатель бомбардировщика Ту-160 Валентин Близнюк
31 декабря 2019 11:15
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Советский авиаконструктор, руководитель работ по созданию стратегического бомбардировщика Ту-160 Валентин Близнюк скончался на 92-м году жизни, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник.
— К сожалению, Валентин Иванович умер, — заявил собеседник агентства.
Валентин Близнюк родился 12 апреля 1928 года и долгое время работал в ОКБ Туполева. О дате прощания с авиаконструктором не сообщается.
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