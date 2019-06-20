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Для российских водителей предложили ввести новый штраф

20 июня 2019 10:50
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Для российских водителей предложили ввести новый штраф
Штрафы планируется взимать через систему «свободный поток» с постоплатой.

Российское правительство предложило ввести штрафы за проезд по платной дороге без оплаты. Об этом в четверг пишет «Парламентская газета».
По данным издания, президентский Совет по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства рассмотрит соответствующую инициативу 20 июня. Речь идет о сумме до 2,5 тыс. рублей.

Штрафы планируется взимать через систему «свободный поток» с постоплатой. Такая система позволит разгрузить трассы, поскольку водителям не придется останавливаться в пунктах оплаты.

Как отмечает газета, на сегодняшний день пользование платной дорогой предполагает обязательную остановку автомобиля у такого пункта. Сооружение и содержание подобных объектов недешево и компенсируется за счет повышенного тарифа на проезд.

В целях стимулирования водителей оплачивать проезд предлагается ввести административное правонарушение, аналогичное существующей в Москве практике наказания за вовремя неоплаченную парковку.

Издание подчеркивает, что деньги, собранные от штрафов, планируется направлять в бюджеты регионов России.

В России сегодня платные дороги общей протяженностью более 1,3 тыс. км действуют в Калужской, Воронежской, Ленинградской, Новгородской, Липецкой, Псковской, Московской, Ростовской, Тверской, Рязанской, Тульской областях, а также в Удмуртии и Санкт-Петербурге, пишут "Известия".

Фото pixabay.com
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