Для российских водителей предложили ввести новый штраф
20 июня 2019 10:50
45
Российское правительство предложило ввести штрафы за проезд по платной дороге без оплаты. Об этом в четверг пишет «Парламентская газета».
По данным издания, президентский Совет по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства рассмотрит соответствующую инициативу 20 июня. Речь идет о сумме до 2,5 тыс. рублей.
Штрафы планируется взимать через систему «свободный поток» с постоплатой. Такая система позволит разгрузить трассы, поскольку водителям не придется останавливаться в пунктах оплаты.
Как отмечает газета, на сегодняшний день пользование платной дорогой предполагает обязательную остановку автомобиля у такого пункта. Сооружение и содержание подобных объектов недешево и компенсируется за счет повышенного тарифа на проезд.
В целях стимулирования водителей оплачивать проезд предлагается ввести административное правонарушение, аналогичное существующей в Москве практике наказания за вовремя неоплаченную парковку.
Издание подчеркивает, что деньги, собранные от штрафов, планируется направлять в бюджеты регионов России.
В России сегодня платные дороги общей протяженностью более 1,3 тыс. км действуют в Калужской, Воронежской, Ленинградской, Новгородской, Липецкой, Псковской, Московской, Ростовской, Тверской, Рязанской, Тульской областях, а также в Удмуртии и Санкт-Петербурге, пишут "Известия".
Фото pixabay.com
Добавить комментарий
Комментарии
Видео
19 июня 2019 09:40
В последние месяцы вулкан проявлял активность. В мире
224
13 июня 2019 13:51
Самарская область стала одним из пилотных регионов. Социум
420
7 июня 2019 13:11
За 2 года область поднялась на 41 позицию в рейтинге. Экономика региона
384
7 июня 2019 12:57
Подписи под документом поставили Глава региона Дмитрий Азаров и Председатель правления банка Андрей Акимов. Экономика региона
352
5 июня 2019 14:03
Ситуация произошла на 17-ом км. Социум
446
3 июня 2019 12:51
Она оснащена возможностью электронной записи и современным оборудованием. Здравоохранение
445
Фоторепортажи
17 июня 2019 23:00
Более 400 российских и китайских спортсменов в возрасте 15-19 лет будут соревноваться по 8 видам спорта. Спорт в регионе
435
13 июня 2019 09:00
Днем центром праздничных мероприятий стала улица Куйбышева. Социум
349
9 июня 2019 11:17
Он состоялся в парке им. Ю.А. Гагарина. Социум
614
9 июня 2019 09:51
В Самаре проходит фестиваль набережных ВолгаФест: фото Для гостей работают более 30 площадок. Социум
643
7 июня 2019 09:40
Он состоялся в Самарской областной универсальной научной библиотеке. Культура
377
1 июня 2019 17:12
На нескольких площадках ребят ждали интересные мероприятия. Социум
686
Мероприятия