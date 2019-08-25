Актёр Олег Меньшиков попал в реанимацию
25 августа 2019 11:11
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Народный артист России художественный руководитель Театра Ермоловой Олег Меньшиков попал в реанимацию. Сейчас он находится в одной из клиник. Об этом сообщает телеканал "РЕН ТВ", уточняя, что актёру стало плохо от употребления алкоголя.
О состоянии здоровья Меньшикова на данный момент не сообщается.
58-летний деятель искусств известен зрителю по ролям в фильмах "Покровские ворота", "Утомлённые солнцем", "Кавказский пленник", "Статский советник" и другим.
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