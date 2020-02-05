Впервые с 2010 года России вернули больше кредитов, чем получили
5 февраля 2020 12:59
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Иностранные правительства впервые с 2010 года вернули России больше кредитов, чем получили. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой данные Федерального казначейства по исполнению бюджета.
По данным издания, в прошлом году Россия получила обратно 250 миллиардов рублей, а предоставила – 215 миллиардов. Разница выплат, таким образом, составила 35 миллиардов рублей.
По словам замглавы Минфина Сергея Сторчака, погашение ускорилось из-за наступления сроков оплаты основной части долга сразу у пяти-шести заемщиков.
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