В истории с отравлением Алибасова нашли много странностей
25 июня 2019 09:15
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В истории с отравлением Бари Алибасова есть много несоответствий, считает врач-гастроэнтеролог, доктор медицинских наук Виталий Румянцев. Об этом он рассказал в интервью «Комсомольской правде».
По его мнению, музыканта не могли выписать так скоро, если поставленный ему диагноз был верен. «Если бы был ожог четвертой степени, это означало бы полное разрушение тканей пищевода. И если даже человек выживает, что очень сомнительно, пищевод ему удаляют», – пояснил медик.
Да и врач анестезиолог-реаниматолог Лев Николаев уточнил, что потеря памяти, о которой рассказывали представители продюсера, после медикаментозного сна невозможна.
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