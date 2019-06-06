В Самаре подвели итоги Всероссийской акции «Судебные приставы – детям»

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Свыше 60 рейдов по должникам алиментщикам провели за прошедшую неделю судебные приставы региона. К административной ответственности а неуплату алиментов было привлечено 56 должников.В рамках Всероссийской акции «Судебные приставы – детям» судебные приставы в период с 27 мая по 01 июня посетили около трех сотен должников по алиментам, из которых почти 60 привлечены к административной ответственности по ст. 5.35.1 КоАП РФ «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей». В отношении 14 из них составлены рапорты о привлечении к уголовной ответственности по ст. 157 УК РФ.Для повышения эффективности погашения задолженности судебные приставы провели 296 проверок бухгалтерии организаций, где трудоустроены неплательщики. Почти 100 должников по алиментам ограничены в пользовании правом на управление транспортными средствами. Свыше 110 неплательщикам были даны направления в Центр занятости населения для дальнейшего трудоустройства, а у 126 — арестовано имущество в счет погашения задолженности.Всего в рамках Всероссийской акции «Судебные приставы — детям» работниками ведомства была взыскана задолженность по алиментным платежам на общую сумму свыше 1 миллиона рублей.