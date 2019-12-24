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В Госдуме предложили ограничить использование одноразовой посуды

24 декабря 2019 12:20
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В Госдуме предложили ограничить использование одноразовой посуды
Это предложено для сокращения объёмов отходов в России.

В Госдуме предложили ограничить использование одноразовой посуды – для сокращения объёмов отходов в России. С такой инициативой выступил первый зампред думского комитета по природным ресурсам Василий Власов, предложив обязать сети быстрого питания перейти на использование многоразовой посуды.

Соответствующее письмо парламентарий направил вице-премьеру Алексею Гордееву, – передает РИА Новости.

"Многие предприятия общепита, обладая высоким показателем рентабельности, являются источником огромного количества бытовых отходов", – отметил депутат.

В связи с этим Власов предложил данную меру как не оказывающую дополнительной налоговой нагрузки на бизнес.

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