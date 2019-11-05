Шойгу поздравил военных разведчиков с профессиональным праздником
5 ноября 2019 09:15
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Министр обороны Сергей Шойгу поздравил военных разведчиков с профессиональным праздником, отметив, что разведка – мощный инструмент защиты национальных интересов.
День военного разведчика в Вооруженных силах отмечается 5 ноября. По словам министра, личный состав военной разведки достойно продолжает традиции предшественников, вносит весомый вклад в укрепление обороноспособности России, проявляя самоотверженность и исключительную отвагу.
Шойгу также отметил, что особых слов признательности заслуживают ветераны военной разведки, опыт и знания которых востребованы. Они помогают готовить специалистов самого высокого уровня для Вооружённых сил, передает Радио Маяк.
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