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Новости /  В стране  

НДС для фруктов и ягод уменьшен до 10%

3 августа 2019 10:35
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НДС для фруктов и ягод уменьшен до 10%
Закон начнет действовать не ранее 1 октября.

Владимир Путин подписал закон, по которому ставка налога на добавленную стоимость для фруктов и ягод уменьшилась до 10%. Об этом сообщает РИА «Новости». В то же время, для пальмового масла налог увеличился до 20%.

Как отмечается, новая ставка налога для фруктов и ягод позволит производителям России увеличить объемы оборотных средств и вложить их в закладку новых садов. Уточняется, что увеличение НДС для пальмового масла принесет бюджету дополнительные средства, которые можно будет использовать для производства молока и выпуска в стране качественных молочных продуктов, доступных по цене для российских граждан.

Закон начнет действовать не ранее 1 октября.

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