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Минтранс ведёт переговоры с чешскими авиавластями

2 июля 2019 13:53
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Минтранс ведёт переговоры с чешскими авиавластями
"Аэрофлот", "Победа" и "Уральские авиалинии" частично или полностью отменили рейсы в Чехию.

Минтранс ведёт переговоры с чешскими авиавластями по проблеме ограничения полётов наших авиакомпаний и намерен в ближайшее время решить проблему. Об этом заявил начальник отдела общественных связей ведомства Александр Волков.

Сегодня стало известно, что "Аэрофлот", "Победа" и "Уральские авиалинии" частично или полностью отменили рейсы в Чехию, объяснив это решением чешских авиавластей аннулировать выданные им ранее разрешения на полёты.

По некоторым данным, причиной стало недовольство Праги условиями транссибирских маршрутов, согласованных Москвой для чешских авиалиний, передает Радио Маяк.
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