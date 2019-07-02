Минтранс ведёт переговоры с чешскими авиавластями
2 июля 2019 13:53
33
Минтранс ведёт переговоры с чешскими авиавластями по проблеме ограничения полётов наших авиакомпаний и намерен в ближайшее время решить проблему. Об этом заявил начальник отдела общественных связей ведомства Александр Волков.
Сегодня стало известно, что "Аэрофлот", "Победа" и "Уральские авиалинии" частично или полностью отменили рейсы в Чехию, объяснив это решением чешских авиавластей аннулировать выданные им ранее разрешения на полёты.
По некоторым данным, причиной стало недовольство Праги условиями транссибирских маршрутов, согласованных Москвой для чешских авиалиний, передает Радио Маяк.
Добавить комментарий
Комментарии
Видео
30 июня 2019 12:10
В МЧС готовятся к ухудшению ситуации с паводком. Происшествия
3555
29 июня 2019 12:53
Живописную пойму рек Камышла и Сок украсили подворья: самарское, татарское, башкирское. Культура
965
19 июня 2019 09:40
В последние месяцы вулкан проявлял активность. В мире
347
13 июня 2019 13:51
Самарская область стала одним из пилотных регионов. Социум
532
7 июня 2019 13:11
За 2 года область поднялась на 41 позицию в рейтинге. Экономика региона
470
7 июня 2019 12:57
Подписи под документом поставили Глава региона Дмитрий Азаров и Председатель правления банка Андрей Акимов. Экономика региона
430
Фоторепортажи
17 июня 2019 23:00
Более 400 российских и китайских спортсменов в возрасте 15-19 лет будут соревноваться по 8 видам спорта. Спорт в регионе
589
13 июня 2019 09:00
Днем центром праздничных мероприятий стала улица Куйбышева. Социум
466
9 июня 2019 11:17
Он состоялся в парке им. Ю.А. Гагарина. Социум
698
9 июня 2019 09:51
В Самаре проходит фестиваль набережных ВолгаФест: фото Для гостей работают более 30 площадок. Социум
720
7 июня 2019 09:40
Он состоялся в Самарской областной универсальной научной библиотеке. Культура
454
1 июня 2019 17:12
На нескольких площадках ребят ждали интересные мероприятия. Социум
780
Мероприятия