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Глава ФСИН ушёл в отставку

2 октября 2019 10:38
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Глава ФСИН ушёл в отставку
30 сентября ему исполнилось 65 лет, что является предельным возрастом пребывания на службе для генерал-полковников внутренней службы.

Директор Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России Геннадий Корниенко покинул свой пост по случаю достижения предельного возраста, сообщила зампредседателя ОНК Москвы Ева Меркачева.

— Да, это так. Он ушёл по достижении предельного возраста, — приводит ТАСС слова Меркачевой.

Однако пресс-службы ФСИН и Кремля пока не опубликовали документ об уходе Корниенко.
30 сентября Геннадию Корниенко исполнилось 65 лет. Это предельный возраст пребывания на службе в уголовно-исполнительной системе для сотрудников в звании генерал-полковника внутренней службы.

Президент РФ Владимир Путин назначил Корниенко на должность директора ФСИН в 2012 году, сменив Александра Реймера. С 2001 по 2002 год Корниенко занимал пост главы Федеральной службы охраны РФ, а с 2002 по 2015 год возглавлял Государственную фельдъегерскую службу РФ, пишет Лайф.

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